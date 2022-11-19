Рейтинг букмекеров с бонусами 2024 года: где самые выгодные ставки на спорт и щедрые подарки

Ставки на спорт не менее популярны, нежели игры на слотах, столах с живыми дилерами и других азартных развлечениях. Чтобы прогнозировать исход спортивных событий и получать за это неплохие деньги, создаются отдельные букмекерские конторы. Сейчас их количество в интернете перевалило за несколько сотен, но не все они создали оптимальные условия для пользователей. Именно поэтому по время выбора площадки нужно обратить внимание на ТОП букмекерских контор, которым можно доверять. Самые достойные заведения представлены на этой странице, чтобы у вас не возникло проблем с выбором площадки. Кроме того, мы также собрали лучшие бонусы букмекеров с промокодами или же без, чтобы начало игры на сайте было максимально выгодным.

Как выбирались лучшие букмекерские конторы: основные критерии

Рост популярности ставок на спорт привел к тому, что появились разнообразные букмекерские конторы в России, Украине и по всему миру. Современным игрокам доступно множество онлайн-заведений, некоторые из них имеют положительный имидж и наработали большую аудиторию постоянных клиентов.

Бетторам без опыта непременно стоит обратить внимание на рейтинг букмекерских контор, поскольку именно так удастся найти действительно надежную площадку для ставок, которой можно доверить личные данные и деньги на депозит. ТОП букмекерских контор мира составляется на основе следующих важных критериев:

Лицензия. Именно она позволяет определить надежность заведения. Стоит отметить, что украинские БК обязуются получить национальную лицензию, чтобы не подпадать под блокировку со стороны интернет-провайдеров. К примеру, Винлайн букмекерская контора и прочие подобные заведения, могут блокироваться из-за того, что они прошли лицензирование на оффшорных территориях и не имеют национальных сертификатов. Наличие международной и отсутствие национальной лицензии не значит, что сайту нельзя доверять. Чаще всего порталы проходят проверку в государственном образовании Кюрасао и прочих подобных местах.

Разнообразие выбора событий. На сайте должно быть представлено как можно больше видов спорта, событий киберспорта и прочих вариантов ставок. При этом среди спортивных дисциплин должны присутствовать не только популярные спортивные дисциплины (футбол, хоккей, волейбол и прочие), но и более редкие (дартс, гандбол и подобные).

Роспись линий. В рамках одного конкретного спортивного события игроку должно предоставляться несколько вариантов ставок – коэффициенты, исходы событий (ничья, выигрыш одной команды) и прочее.

Расчет ставок. Кроме большого выбора событий, также игроку должен предоставляться доступ к статистике и результатам, при этом данная информация должна быть надежной и правдивой, чтобы игрок мог сделать верный прогноз.

Способы ввода и вывода. Чем больше платежных систем представлено на сайте, тем лучше для игрока. Букмекерские конторы могут предлагать банковские карты, электронные кошельки, предоплаченные карты или ваучеры, криптовалютные кошельки и другие варианты. При этом чаще всего ввод и вывод должен проводиться с использованием одной и той же платежной системы – это из соображений безопасности, чтобы предотвратить мошенничество и отмывание денег.

Скорость проведения платежей. Чаще всего пополнение депозитов осуществляется мгновенно, в то время как вывод занимает несколько больше времени. Надежные и честные площадки выводят деньги в течение 24-72 часов. Все зависит от выбранной платежной системы. Кроме того, если игрок не прошел верификацию личности, то на вывод может уйти больше времени, поскольку также потребуется отправить саппорту сканы своих документов.

Лимиты ставок. Букмекеры могут вводить ограничения не только на сумму минимального депозита, также может устанавливаться минимальная ставка на спорт. Некоторые заведения могут выплачивать большие выигрыши несколькими частями, поделив сумму на 10 000 долларов или другие части.

Бонусная программа. Ни один игрок не сможет отказаться от подарков. При этом поощрения непременно должны быть не только щедрыми, но также их условия обязаны быть адекватными. Под последним подразумевается простота активации, понятные условия использования и легкость отыгрыша, чтобы по итогу беттор мог вывести реальные деньги на свой счет. Букмекер может выдавать разнообразные поощрения: приветственные бонусы, подарки для постоянных клиентов за активность.

Отзывчивый саппорт. У каждого игрока могут возникать вопросы, касаемо работы заведения. Для решения проблем приходится обращаться в службу поддержки. В рейтинг проверенных заведений могут войти только те, где работают отзывчивые менеджеры, помогающие решить вопрос в максимально сжатые сроки.

Если вам интересна букмекерская контора Фонбет и ее приветственные бонусы, хотите изучить предложения BETSSEN, BoomTotal, 18 Bet и прочих заведений, то непременно стоит ознакомиться с нашим рейтингом и подборкой поощрений для игроков. Представленные площадки вошли в рейтинг проверенных порталов, поскольку они имеют официальную лицензию, предлагают множество спортивных событий и соответствуют другим стандартам качества и надежности.

Бонусы букмекерских контор: какие подарки доступны игрокам

Борьба за новых клиентов и лояльность среди постоянных пользователей в современной беттинг-индустрии во многом определяется разнообразием бонусных предложений. Игроки могут получить фрибет за регистрацию и прочие разнообразные бонусы БК, которые дают возможность сделать несколько ставок совершенно бесплатно, при этом удастся выиграть вполне реальные деньги с выводом. Потенциальные и действующие клиенты могут получить следующие бонусы спорт 1win и от прочих букмекерских контор.

Фрибет за регистрацию с депозитом или без

Фрибет – это подарок от заведения, позволяющий делать ставку совершенно бесплатно на исход спортивного события. Он может предоставляться только зарегистрированным клиентам в рамках приветственного поощрения или же постоянным игрокам. Фрибеты чаще всего требуется отыграть, перед тем как будет сделан вывод. Во время ставок при помощи данного подарка беттор не рискует своими деньгами. Если ставка сыграет, то ему полагается чистая прибыль. Конторы с фрибетом предлагают представленное поощрение за разнообразные действия на сайте:

Фрибет за регистрацию без депозита. Это презент в форме бесплатной ставки, который выдается за прохождение регистрации в заведении. Он доступен только новичкам и должен быть активирован в течение 1 недели с момента регистрации. Фрибеты за депозит. Подарок выдается только в том случае, если пользователь внесет определенную сумму денег на счет. После пополнения фрибет сразу же будет активен в разделе с бонусами. Бесплатные фрибеты. На сайте БК могут действовать временные промо-предложения, в рамках которых можно получить бонус на установленную сумму денег. Чаще всего в данной ситуации требуется участвовать в лотерее или турнире, сделать установленное количество ставок, соблюдая оговоренные условия, и прочее. Фрибеты за достижения в программе лояльности. Для получения представленного бонуса зачастую требуется перейти на новый уровень.

Условия получения фрибета могут отличаться в зависимости от его вида. Чаще всего бесплатные ставки даются в рамках приветственных поощрений. Фрибет зачисляется на бонусный счет игрока. Сперва его нужно использовать на ставках, а после отыграть полученные с него деньги, чтобы их можно было поставить на вывод.

Если клиент хочет получить фрибет без депозита, то достаточно только создания аккаунта. Если же выдается бонус за депозит, то сперва пополняется счет, после чего будет выдан подарок. Также часто для активации подарка требуется ввести специальный промокод на странице с бонусами в персональном кабинете игрока.

Если вы хотите получить щедрый фрибет за депозит 2023, бесплатные бонусы за регистрацию, то найти актуальные предложения вы всегда можете на нашем сайте. Здесь мы собрали самые свежие и щедрые поощрения для новых клиентов и постоянных игроков.

Бонусы за регистрацию

Под данными поощрениями подразумеваются бонусы, которые выдаются сразу же после создания учетной записи на сайте. В представленную группу приветственных бонусов чаще всего входит фрибет без депозита или за первое пополнение на сайте. В некоторых ситуациях только регистрации недостаточно, также требуется пройти процедуру верификации.

Кэшбек

В рамках данного предложения игроку возвращается часть денег со ставок. При этом кэшбек может касаться разных категорий ставок:

проигранных за определенный период времени;

сделанные депозиты на сайте БК.

Чаще всего в заведениях встречается первый вид ставок. Активировать кэшбек можно непосредственно в учетной записи игрока. Бонус выдается только в том случае, если игрок проиграл больше денег, нежели выиграл.

Приветственные бездепозитные бонусы

Это достаточно редкий подарок. Чаще всего представленный бонус представлен в виде фрибета без депозита. Поощрения выдаются за создание учетной записи на сайте или же другие несложные действия.

Бонус на первое пополнение

В данной категории также встречаются фрибеты за пополнение счета на сайте букмекерской конторы. Бонусы на первый депозит относятся к приветственным пакетам. Пользователю нужно зарегистрироваться, подтвердить свою личность при помощи верификации, после чего можно вносить депозит на счет. При этом стоит обратить внимание, что максимальный размер бонуса может ограничиваться. К примеру, игроку может полагаться фрибет в сумме 100% на пополнение до 100 евро и прочие подобные варианты.

Страховка от проигрыша на сайте БК

Данный бонус в последнее время все чаще встречается в игорных площадках. Принцип этого поощрения состоит в том, что в случае неудачи беттор получает возврат денег. Практическое использование страховки ставок заключается в следующем: необходимо поставить деньги на спортивное событие. Если ставка сыграет, то пользователь получает выигрыш. В противном случае ему возвращается часть проигрыша или полная сумма.

Промокоды

Для получения эксклюзивных поощрений, букмекерские конторы также активно распространяют промокоды, которые нужно активировать на сайте заведения. Чаще всего в сети можно найти промокод на фрибет, который нужно ввести в аккаунте игрока для получения подарка. Коды на бонусы выдаются разными способами: их можно найти на сайтах-партнерах, в обзорах и рейтингах лучших заведений, из рассылки самой конторы.

Как забрать на сайте БК фрибет за регистрацию 2024 и прочие бонусы

Подарки от контор предоставляются с одной главной целью: они позволяют привлечь внимание игроков к заведению. Для самих пользователей это превосходный шанс заработать некоторую сумму денег с выводом. Чтобы получить фрибет и прочие поощрения, непременно стоит ознакомиться с условиями портала. После этого можно выполнить основные требования БК:

проходить регистрацию и верификацию на сайте;

пополнять депозит и получать фрибет с первой ставки;

делать определенное количество экспресс ставок в течение дня на определенных условиях и прочее.

Заведения стараются предлагать максимально простые условия получения бонуса. В любом случае, вы можете ознакомиться на нашем сайте со всеми условиями каждого приветственного поощрения, чтобы потом не возникло проблем во время активации, использования и отыгрыша бонуса.

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